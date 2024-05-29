В Севастополе обсудили двухлетний план развития электросетей

Всего запланировано 165 мероприятий по строительству и реконструкции электросетевого комплекса города.

В Севастополь 29 мая с рабочим визитом прибыл замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Он осмотрел объекты энергической инфраструктуры и провел совещание с руководителями города. Были выработаны приоритетные цели — строительство нового центра питания 330 кВ, его интеграция в городские сети, модернизация распределительных сетей, сообщила пресс-служба министерства. Обсуждались и комплексные вопросы развития газового хозяйства и магистральных газовых сетей.

«Сегодня с заместителем Министра энергетики Евгением Грабчаком мы осмотрели энергоинфраструктуру и обозначили вопросы, требующие нашей совместной проработки. Обсудили в том числе и ряд конкретных решений в части энергоснабжения дачных массивов», — дополнил сообщение министерской пресс-службы первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин.

Минэнерго и правительство Севастополя должны утвердить комплексный план развития электрических сетей на 2024-2026 годы. Его реализация обеспечит технологическое присоединение потребителей, будет способствовать замене изношенного оборудования и повышению надежности работы распределительных электрических сетей, позволит снизить существующие риски возникновения аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, а также обеспечит прогнозируемый прирост потребления мощности.