Собирают подписи против застройки Яшмового пляжа

«Возмущению нет предела!!! Беспредел: построить кинотеатр под открытым небом и оборудовать пляжные зоны!.. Глаза на лоб полезли, когда эту новость опубликовали как еще и супер-новость!!! Оставьте Яшмовый пляж в покое!», — с таких слов начинается пост в соцсети, автором которой обозначена пользователь соцсети Марина Маро. Составитель петиции просит городские власти оставить пляж в его первозданном природном виде, а не превращать в инструмент набивания карманов.

Серьезные опасения у жителей Севастополя на этот счет появились после информации и перспективах установки на пляже кинотеатра и размещения там торговых точек.

«Заставили все своими топчанами, еще и кинотеатр никому не нужный хотят разместить. Прошу власти города воспрепятствовать этому!!! — возмущается автор петиции, а вместе с ней и горожане, которые десятилетиями ходили на Яшмовый пляж и теперь вынуждены констатировать, что с каждым годом места на пляже становится все меньше и меньше. Большая часть занятя лежаками под навесом, а отдыхающие вынуждены ютиться «друг у друга на головах» на не тронутом пока благоустроителями небольшом кусочке берега.

С этим трудно не согласиться, как и с тем, что Яшмовый пляж имеет свою, особую ауру. Туда не ходят случайные туристы, поскольку каждый поход наполнен неким духовным смыслом. Так считает и жительница города фотограф Юлия Блоцкая, она тоже подписала петицию.

— В нашем городе и так осталось немного мест для отдыха у моря, не заставленных пресловутыми шезлонгами и прочими приметами пляжной цивилизации. Именно в этом месте шезлонги вообще не нужны, поскольку люди ходят на Яшмовый вовсе не за этим. И уж точно не за тем, чтобы на закатном фоне посмотреть какой-то легкий «боевичок» или «ужастик», — изложила свою точку зрения «Севастопольской газете» Ю.Блоцкая. Она также напомнила, что у пляжа находится Скала Святого явления, а сам он расположен у подножья Свято-Георгиевского монастыря.

И вообще, уличные кинотеатры в Севастополе в последние годы никак не приживаются, очевидно, что даже открытый кинотеатр на Матросском бульваре, куда добраться нет никакой проблемы, особой посещаемостью не отличается. Потому невозможно предположить, что на вечерний сеанс в пляжный кинотеатр на Яшмовый пляж, преодолевая 800 ступеней, дружно устремятся толпы зрителей. Перечисленное вовсе не означает, что Яшмовому пляжу не нужен оператор. Нужен! Но такой, чтобы его деятельность «не убила» сам пляж.

Об актуальности проблемы можно судить по следующим данным: за девять дней петицию уже подписали 2300 человек, при планируемом количестве подписантов — 2500.