Без разрешения продал чужие «Жигули»

Севастопольские оперативники задержали крымчанина, подозреваемого в растрате вверенного ему имущества. Молодой человек продал чужой автомобиль, на котором ему разрешили ездить.

Полицией установлено, что 22-летний крымчанин познакомился с 43-летним жителем Севастополя и узнал о наличии у него гаражного бокса и неисправного ВАЗ-2102. Молодой человек предложил отремонтировать автомобиль. Взамен он попросил в безвозмездную аренду гараж и разрешение на управление транспортным средством.

Сначала условия устного договора соблюдались, но спустя некоторое время владелец«Жигулей» заметил, что автомобиля в гараже нет. Автослесарь уверял, что перегнал машину в другое место, но хозяин не поверил и обратился в полицию.

Автослесаря задержали. В ходе предварительного расследования выяснилось, что он незаконно продал автомашину знакомому, а тот после очередной поломки сдал её на металлолом. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на 150 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.