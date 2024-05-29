Президенту нужны предложения по съездам к морю с «Тавриды»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Крыму, в частности по организации съездов с трассы «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей.

«Подготовить при участии исполнительных органов Республики Крым и представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей», — цитирует ТАСС перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Трасса «Таврида» — автодорога первой технической категории, которая стала основой новой дорожной системы Крыма. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два — в административных границах Севастополя.