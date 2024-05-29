На застройщика завели уголовное дело

Дом в микрорайоне Казачьей бухты, в котором продавали квартиры-студии, оказался построен на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя по обращению местной жительницы провела проверку исполнения жилищного законодательства. Установлено, что в январе 2022 года женщина увидела в интернете объявление о продаже квартир-студий в строящемся доме на ул.Рубежной. Связавшись с продавцом, она заключила договор купли-продажи квартиры.

В действительности земельный участок, на котором построен дом, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Возведение многоквартирных домов на данном участке запрещено. В результате незаконных действий потерпевшей причинен ущерб на сумму 2,2 млн рублей.

По данному факту прокурором в орган предварительного расследования направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.