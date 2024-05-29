Мостик к Серебряному пляжу восстановлен

Проход по тропинке из Балаклавы в сторону урочища Инжир снова доступен для туристов. Вместо разрушенного ноябрьским камнепадом мостика там установлен новый.

Перед началом работ скалолазы обследовали и расчистили склон, старые искореженные конструкции убрали и на их месте установили новый мостик. Он полностью металлический.

Как напомнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, «этот мостик официально не относится к Большой Севастопольской тропе, но является одним из популярных мест в Балаклаве среди туристов и любителей активного образа жизни. Теперь дорога к Серебряному пляжу стала безопасней».