Лестницы у собора Петра и Павла капитально отремонтируют

О том, что включит капитальный ремонт лестниц у собора Петра и Павла обсудили 23 мая на заседании архитектурно-художественного совета.

Заказчик проекта – ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», разработчик ООО «БРП».

Как доложил представитель разработчика Валерий Ополченцев, проектные решения предусматривают замену покрытий на аналогичные по всем площадкам и лестницам, корректировку высотного положения гранитных ступеней, которые частично просели, с локальным их ремонтом и обратным монтажом, а также с корректировкой оснований под площадки и покрытия.

– Гранитные ступени демонтируем, выполняем их локальный ремонт специальными составами, которые подобраны. Сохраняем уровень площадок, местоположение, количество и высоту ступеней. Там, где ступени утрачены, предусмотрена аналогичная замена, – пояснил докладчик.

Кроме того, на ремонтируемой лестнице планируется устройство тактильных плит.

– Потому что других мер для подступа маломобильных групп населения предусмотреть невозможно, уклон лестниц и их ширина не позволяют, – заметил В.Ополченцев.

Как прозвучало в ходе заседания, лестницы находятся в зоне исторического поселения, предметом охраны является их материал и конструктивные решения. – Менять мы ничего не можем. Замена плитки производится в рамках 35% от существующей на такую же, которая сейчас есть на объекте. Есть часть площадок, которые покрыты асфальтом, там замена покрытия на такой же асфальт в рамках проекта, – пояснил докладчик.

В ходе обсуждения прозвучало несколько замечаний, в том числе по устройству тактильных линий, которые, как оказалось, не обязательно должны быть желтыми.

– Существует ГОСТ, согласно которому в исторически сложившейся застройке можно желтый цвет не применять, можно использовать бежевые тактильные указатели. У нас так сделано на Большой Морской, – напомнила руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Еще один вопрос возник относительно применения на некоторых площадках не асфальта, а также брусчатки.

По информации И.Масликовой, данная территория входит в границы исторического поселения и в зону охраны ОКН, но при этом самостоятельным ОКН не является. Так что брусчаткой покрыть и все площадки вполне реально.

Разработчику также рекомендовано сделать раздел в проекте по обеспечению сохранности памятников, которые расположены рядом, пройти историко-экспертизу и представить в очередном раз на заседание архсовета.

– Раздел по сохранению дооформим и представим на согласование в государственную историко-культурную экспертизу, – пообещал представитель разработчика.

Отдельно был поднят вопрос о бутовых подпорных стенах с двух сторон лестницы.

– Мы сейчас не трогаем эти стены, работы по их ремонту предположительно будут произведены вторым этапом. Это натуральный камень, и там есть участки, которые требуют переборки, а есть те, по которым достаточно укрепить швы и восстановить их без особых проблем.– сказал В.Ополченцев.

Обещали также рассмотреть и вопрос установки горизонтальных парапетных плит-карнизов, которые есть на исторических фото.