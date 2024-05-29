Ханский дворец не успевают отреставрировать в срок из-за множества находок

Реставрация ханского дворца в Бахчисарае завершится в 2025 году из-за необходимости музеефикации многочисленных артефактов, обнаруженных в дворцовом комплексе, сообщили в министерстве культуры региона.

Реставрационные работы в единственном образце крымскотатарской архитектуры, относящегося к XVI–XVIII вв., начались в 2018 году, их планировалось завершить в 2024 году. Ремонтно-реставрационные работы завершены на шести из 16 объектов дворцового комплекса. Общий объем финансирования, выделенный на ремонт, реставрацию дворцового ансамбля Ханского дворца составляет 3,593 млрд рублей. Общая строительная готовность — 72%.

«Первоначально ввод объекта в эксплуатацию по плану-графику был предусмотрен в декабре 2024 года. Однако по результатам проводимых дополнительных археологических изысканий в границах проектных решений объекта «Сады и парковые сооружения», выявлены археологические элементы, подлежащие музеефикации, в части изменения прохождения трасс наружных инженерных сетей, <...> что повлечет за собой продление сроков завершения работ на данном объекте комплекса «Ханский дворец» до 2025 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанным замминистра культуры Ольгой Якуниной.

Отмечается, что археологические исследования Ханского дворца начались в 2022 году и являются самыми масштабными за всю историю изучения памятника. Работы идут практически по всей территории дворцового комплекса.

На сегодняшний день раскопками вскрыта площадь более 9,032 тыс. кв. м. «Масштаб работ позволяет археологам получить информацию и зафиксировать ранее неизвестные сооружения комплекса», — отметила О.Якунина.

Эталонная коллекция

Среди наиболее интересных результатов археологических исследований: руины на территории Персидского сада, в том числе баня ханского периода, участки системы водоснабжения и водоотведения. На территории Гаремного сада вскрыты остатки постройки, разрушенной в результате пожара, предварительно случившегося во время похода русского фельдмаршала Миниха на Бахчисарай в 1736 году.

О.Якунина также напомнила, что руины одной из построек, предположительно идентифицируют как Персидский дворец, известный по картографическим материалам XVIII века. Обнаружены многочисленные артефакты: предметы керамики, курительные трубки, монеты периода Крымского ханства и Османской империи. «Формирующаяся коллекция артефактов может обещает стать эталонной для изучения истории Крыма периода Крымского ханства», — подчеркнула замминистра.

Найденные артефакты находятся на стадии обработки и систематизации, после чего будут переданы на хранение в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, куда входит комплекс Ханского дворца.

Бахчисарай переводится как «дворец в саду», дворец и дал затем название городу. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая паркового комплекса, сейчас — не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI–XVIII вв. Дворец в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь.