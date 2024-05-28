В Элисту начали летать самолеты

Аэропорт Элисты принял первый рейс после временного закрытия, возобновив работу в условиях специальной военной операции (СВО).

«Воздушное судно авиакомпании Red Wings из Москвы (Жуковский) прошло по традиции через водяную арку, его экипаж жители Калмыкии встретили в национальных костюмах с хадаками (длинный узкий платок, символизирующий в буддизме почтение и уважение », — сообщили ТАСС в пресс-службе главы Республики Калмыкия.

Местные власти и туркомпании рассчитывают, что повышение транспортной доступности региона будет способствовать развитию делового и внутреннего туризма.

Аэропорт Элисты хорошо подготовился к открытию. В прошлом году был завершен капремонт пассажирского терминала, аэровокзал оснастили современным оборудованием для систем регистрации, досмотра и обработки багажа, в здании улучшена навигация пассажиров. Пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

В 2022 году было принято решение о временном прекращении работы 12 аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения на полеты продолжают действовать в ЮФО для аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.