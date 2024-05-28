Увидели белую бабочку, сообщите!

«Если вы замечаете активность американской бабочки, которая может вызвать беспокойство или неудобства, просим сообщить нам об этом. Наша организация проведет специальные мероприятия по обработке для уменьшения численности этого вида насекомых на территории общественных пространств», — отметил руководитель госорганизации Денис Залозний.

Обработка поврежденных гусеницей территорий проводится по ночам.

Сообщить об обнаружении гнезд вредителя можно через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»; систему «Безопасный город» по телефону 112; по телефону (8692) 77-75-47; направив обращение по адресу электронной почты gbu-parki@sev.gov.ru или gbu-parki@mail.ru.

Американская белая бабочка — одно из опаснейших для сельского хозяйства насекомых, обладает отличительной прожорливостью. Это чрезвычайно агрессивный и опасный вредитель, способный нанести огромный экономический ущерб сельскому хозяйству, лесопарковым насаждениям, частным насаждениям. Родина американской белой бабочки Южная Америка, откуда в 40-х годах она была завезена в Венгрию. На сегодняшний день бабочка широко распространена по территории юга России, отсутствует лишь в северных областях, где вымерзает. Вкусовые предпочтения достаточно обширны: в «меню» гусениц бабочки присутствует около 230 видов деревьев, кустарников и травянистых растений, также они любят садовые культуры: шелковицу, клен, яблоню, грушу, айву, вишню, бузину, сливу, виноград.

Основная активность вредителя приходится на летние месяцы, из времени суток они предпочитают ночь. Питание гусениц сопровождается выделением паутины. Паутинное гнездо — характерная примета американской белой бабочки, по которой легко можно обнаружить вредителя. Необходимо быть осторожным, тело гусеницы, покрытое волосками, может вызывать аллергические реакции у человека.

Защититься от бабочки можно, ограничивая завоз вредителя из других регионов; путем снятия с деревьев отмершей коры, в которой прячутся куколки вредителя; срезания и сжигания веток деревьев, на которых присутствуют паутинные гнезда с гусеницами; регулярной прополкой сорняков; вспашкой междурядий между деревьями и кустарниками осенью. Также есть специальные средства от американской бабочки, помогающие ее уничтожить. Препараты следует использовать с осторожностью, потому что они токсичны. Их наносят на деревья путем опрыскивания до начала цветения, чтобы не навредить будущему урожаю.