«Украинский стаж» должны учитывать

Положительное решение суда первой инстанции о нарушении прав севастопольцев Социальным фондом — неполноценного учета сведений персонифицированного учета страхового стажа и страховых взносов «украинского периода», инициированное депутатом Законодательного собрания Антоном Пархоменко и юристами Центра защиты прав граждан и юридической помощи, устояло в апелляционной инстанции.

С момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией жители этих регионов продолжают сталкиваться с нежеланием Социального фонда России (бывшего Пенсионного) признавать их трудовой стаж за украинский период. Соцфонд требует документы, подтверждающие уплату страховых взносов в украинский пенсионный фонд, которые люди предоставить не могут по не зависящим от них причинам. Кроме этого, в личном кабинете на Госуслугах в опции «Пенсионное обеспечение» полностью отсутствует трудовой стаж севастопольцев и крымчан до 2014 года. Все эти правовые коллизии приводят к тому, что люди, имеющие законное право выйти на пенсию, вынуждены продолжать работать, так как без «украинских» трудовых лет пенсия им не назначается.

Для исправления этой несправедливости специалисты юридического бюро Центра защиты прав граждан и юридической помощи под руководством юриста Антона Афанасьева подали иск против Социального фонда России (Отделение ПФР по Севастополю). Целью иска было создание правового прецедента и стимулирование органов СФР внести сведения о трудовой деятельности граждан еще до наступления возраста выхода на пенсию.

В исковых требованиях заявители ссылались на 208-й федеральный закон, в котором четко прописаны механизмы учета «украинского стажа» и начисления коэффициента для жителей Крымского полуострова.

«Для крымчан и севастопольцев в 2014 году была принята специальная норма федерального закона 208, которая определила форму учета страхового стажа и форму расчетов страховых взносов. И вот как раз в этих исковых требованиях мы с заявителем Антоном Пархоменко ссылались на эту императивную норму, которая указывает, как считать страховые взносы: не подтверждением уплаты в Пенсионный фонд Украины, а непосредственно этим расчетным способом», — объяснил руководитель проекта «Центр защиты прав граждан» А.Афанасьев.

По словам юриста, то, что решение суда первой инстанции устояло в апелляции позволит всем гражданам, проживавшим в Крыму и Севастополе по состоянию на 18 марта 2014, в судебном порядке добиться внесения данных о трудовом стаже в индивидуальный лицевой счет (ИЛС), а с учетом количества потенциальных истцов, которых более миллиона человек, органам СФР будет проще удовлетворить такие требования в досудебном порядке.