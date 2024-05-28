Прыгали на здоровье

Чем наполнить школьные каникулы, когда наконец-то можно оторваться от учебников и тетрадок, притом, что купальный сезон отодвинут до середины июня? В Малой Академии наук г.Севастополя решили приобщить детей к уличным активностям, организовав Региональный физкультурно-спортивный фестиваль «Прыгайте на здоровье».

Принять участие в фестивале пригласили школьников с 1 по 11 классы, их родителей, а также бабушек и дедушек. Идея состояла в том, что сделать конкурс семейным, а заодно устроить обмен физкультурным опытом между взрослыми и детьми в части владения столь нехитрым спортивным инвентарем, как скакалка.

Большинство мам и бабушек в детстве блестяще освоили этот физкультурный снаряд, чего не скажешь о сегодняшних детях. Ну не играют они на переменках в резиночку, и не выходят по вечерам во двор, чтобы посоревноваться друг с другом в умении прыгать, «с поворотом, и с прискоком, и с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе». А зря – пряжки на скакалке тренируют ловкость, выносливость, координацию, формируют красивую осанку.

Для участия в фестивале надо было сначала зарегистрироваться, что и сделали 53 участника из школ №48, 22, 38, гимназии №7. Правда, пришли, особенно взрослые, не все. Зато те, кто все-таки 28 мая не поленился заглянуть утром в МАН, сразу поняли: скучно тут точно не будет!

Сначала зарядка, а после всех участников разделили на команды и распределили по видам программы: ритмические прыжки, прыжки через электрическую скакалку, прыжки с нейроскакалкой, спортивные прыжки через резинку (хоппинг), роул скиппинг (спортивная скакалка).

– В преддверии летних каникул мы решили напомнить детям игры их бабушек и дедушек, пап и мам, чтобы ребята не сидели по домам, а вышли во двор и проводили лето с пользой для здоровья, – рассказала педагог дополнительного образования МАН Ольга Колодина.

По ее словам, многое, что ребятам в этот день предложили в качестве спортивных снарядов, им уже знакомо. Например, прыгать на нейроскакалках они уже пробовали, но теперь задачу им усложнили: помимо вращения ноги с прикрепленной этой самой нейроскакалкой, в руки участникам дали мячи для жонглирования.

Еще два вида программы — электрическая скакалка и давно забытая «резиночка». Последняя уже официально признана самостоятельным видом спорта под названием «спортивные прыжки через резинку».

– У нас этот вид программы тоже усовершенствован, прыжки выполняются с использованием станка с регулирующимся уровнем, до 80-сантиметров, – продолжила О.Колодина.

Ребятам предложенные игры пришлись явно по вкусу: и тем, кто прыгал легко и без видимых усилий, и тем, кому каждый прыжок пока давался с трудом. Тех и других педагоги подбадривали, не скупясь на похвалы.

Особый респект виртуозам, сумевшим совместить одновременные прыжки через маленькую скакалку и через длинную веревку, которую крутили с двух сторон педагоги.

Да что говорить, если даже сам директор МАН Сергей Пасеин не удержался от соблазна и прыгнул несколько раз через веревку.

Фестиваль – не конкурс, никаких победителей никто определять и не собирался. Вместо этого в конце соревнований организовали розыгрыш полезных призов, в призовом фонде – футболки, кружки, закладки для книг, линейки.

Нет сомнений, что дома у каждого участника фестиваля «Прыгайте на здоровье» теперь обязательно появится скакалка.