Анонсированный на 3 июня 2024 года парад планет на самом деле – лишенное научности предположение астрологов в отношении самого этого явления. Об этом «Севастопольской газете» рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории астрофизик Сергей Назаров.

По его словам, когда много веков назад люди поняли, что планеты вращаются вокруг Солнца и делают это примерно в одной плоскости, возник вопрос, возможно ли, чтобы все планеты выстроились в ряд. Чтобы найти ответ, астрономы принялись уточнять орбиты планет Солнечной системы, их характеристики и спустя время пришли к выводу, что выстраивания планет в один ряд не может произойти в принципе.

– Причина состоит в том, что наклоны орбит разных планет к плоскости вращения Земли у всех планет разные, то есть, планеты вращаются под разными углами и поэтому никогда не выстраиваются в одну линию. Не то, чтобы несколько, но даже две. По крайней мере, за всю историю астрономии человечество не наблюдало такого явления. Таким образом, с точки зрения науки, парад планет невозможен, поэтому и самого этого понятия в астрономии не существует, – утверждает С.Назаров.

Однако понятие «парад планет» существует у астрологов, которые считают, что расположение и движение планет влияет на судьбы людей, и, если планеты выстраиваются в одну линию, это как-то по-особому влияет на людей. Другое дело, что астрологам тоже изучают астрономию, и в последнее время несколько смягчили свое утверждение. Теперь они говорят о достаточности, чтобы планеты не выстроились в линию, а просто собрались в одном секторе неба. Уже одно это, по их мнению, можно считать парадом планет.

– Напомню, что звездное небо делится на 12 секторов, каждый из которых отвечает за свой конкретный знак Зодиака, – уточнил С.Назаров.

К тому же, по его утверждению, 3 июня все планеты, находясь около Солнца, окажутся засвеченными его лучами, и увидеть можно будет разве что один лишь Сатурн.

– Можно верить или не верить в парад планет, ссылаясь на официальную или неофициальную астрономию, но планеты не выстраиваются в одну линию никогда! – заключил С.Назаров.