Определились с размещением туристических указателей

В список включили 150 объектов, которые должны заинтересовать туристов в Севастополе.

Правительство города утвердило новый перечень мест притяжения людей для организации систем туристической навигации. «Это делается для создания благоприятных условий для развития туризма», — сказано в распоряжении.

В обновленный список вошли объекты Музея обороны Севастополя: Диорама, Панорама (закрыта на ремонт), Малахов курган, Дом коммунистического подполья, средневековые башня Каламита в Инкермане и Генуэзская крепость в Балаклаве, а также Музей-заповедник «Херсонес Таврический» (в состоянии преобразования), Михайловская батарея, Музей фортификационных сооружений в Балаклаве, Музей 35-й береговой батарии, Музей Черноморского флота, Музей народной милиции на пл.Восставших, Подземный музей гражданской обороны — объект С-2 на ул.Ленина, Художественный музей им.Крошицкого (не сдан).

Кроме этого — железнодорожный и авто-вокзалы на ул.Героев Севастополя, Северной стороне и в Инкермане, все мало-мальски действующие причалы, не действующий морской вокзал, Исторический бульвар (на ремонте), руины Максимовой дачи, памятные знаки Первому, Второму, Третьему и Пятому бастионам (не отреставрированные); памятники Ленину и Нахимову, Памятник затопленным кораблям, стела «Штык и парус», Мемориал героической обороне Севастополя 1941-1942 годов на пл.Нахимова, Екатерининская миля.

Еще в списке указан 21 городской пляж, в том числе «Ушакова балка», как, собственно, и природный памятник «Ушакова балка», несколько скверов, мысы Лукулл, Фиолент, Сарыч, храмы, пещеры, монастыри, девять виноделен и виноградарские хозяйства.

Общее же количество достопримечательностей в Севастополе превышает две тысячи.

Система навигации — это набор визуальных элементов оформления помещений и территорий, позволяющий посетителю быстро и просто ориентироваться и передвигаться в пространстве. Особенно важны системы навигации в местах большого скопления людей.