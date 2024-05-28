ГИБДД вновь стала ГАИ

В России ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — цитирует М.Черникова ТАСС.

Глава ГАИ добавил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Государственная автомобильная инспекция — ГАИ — была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. После этого ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Труднопроизносимая аббревиатура в народе не прижилась.