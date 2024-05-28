ЕГЭ по русскому языку в Севастополе сдали более двух тысяч севастопольских выпускников

Русский язык – один из двух обязательных школьных предметов, необходимых к сдаче для получения аттестата зрелости, в Севастополе эту учебную дисциплину 28 мая сдали более двух тысяч выпускников 11-х классов.

В этом году русский язык в Севастополе сдавали на 12 площадках, организованных на базе севастопольских средних школ. Проведение экзамена обеспечивали более 800 специалистов.

Экзамен длился 3,5 часа, а сама работа содержала 27 заданий различной сложности, в том числе сочинение.

Результаты станут известны не позднее 14 июня, узнать их выпускники смогут в своих школах.

Известно, что для получения аттестата зрелости нужно набрать не менее 24 баллов из ста, к пятерке приравнено количество баллов от 70 и выше.