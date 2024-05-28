Дискредитировал патриотов, притворившись женщиной

В Севастополе полицейские привлекают приезжего мужчину к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в соцсетях.

В процессе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю обнаружили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику.

Писавший, использовал аккаунт с вымышленными женскими данными. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение автора. Им оказался безработный 37-летний уроженец города Кургана, несколько лет назад приехавший в Севастополь. Он сознался в содеянном правонарушении.

В отношении мужчины составлен административный протокол за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Собранные материалы будут направлены в Нахимовский районный суд. Комментатору грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.