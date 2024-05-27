Выпустят второй том атласа редких растений Крыма и Кавказа

Школьники образовательного центра «Сириус» готовят к выпуску второй том атласа редких растений Крыма и Кавказа ученого-ботаника XIX века Федора Биберштейна, сообщили ТАСС в пресс-службе образовательного центра.

Первый том на Всемирном фестивале молодежи подарили президенту РФ Владимиру Путину.

«В образовательном центре «Сириус» школьники готовят к изданию второй том атласа редких растений Крыма и Кавказа Федора Биберштейна, созданного в начале позапрошлого века. Первый сборник воспитанники «Сириуса» выпустили в марте этого года. Его подарили президенту России Владимиру Путину на Всемирном фестивале молодежи, проходившем на федеральной территории. Сейчас дети работают над второй книгой. В нее войдет информация о 50 редких видах южной флоры с описаниями и иллюстрациями. Данные о 20 из них публикуются впервые. Над описаниями трудятся учащиеся образовательных программ направления «Наука», — сообщили в пресс-службе.

Иллюстрирование образцов флоры является важнейшей частью в работе над выпуском второго тома атласа растений, отметили в пресс-службе. Под руководством педагогов Академии акварели Сергея Андрияки 90 художников «Сириуса» готовят работы для сборника, из которых позднее выберут лучшие для публикации.

Сейчас работа над иллюстрациями уже практически завершена, рисунки обучающихся в «Сириусе» не уступают оригиналам, отметил кандидат биологических наук, один из координаторов проекта Олег Коротков, чьи слова приводит пресс-служба. «Следующий этап — ботанические описания, эту работу будут делать дети-биологи. На редактирование описания отправим в Ботанический институт имени Комарова Российской академии наук, где корректировки внесет специалист самого высокого уровня — редактор Красной книги РФ, доктор биологических наук Ольга Баранова», — цитирует пресс-служба О.Короткова.

Фридрих Биберштейн более 30 лет тщательно изучал русскую флору, много внимания уделял Крыму и Кавказу. По замыслу ученого, труд должен был содержать описания 100 редких растений юга нашей страны, но при жизни ученый смог выпустить только один том — описание 50 растений. Книга вышла совсем небольшим тиражом — 70 экземпляров, из которых по всему миру сохранилось всего несколько штук. Сегодня оригиналы хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и в Никитском ботаническом саду в Крыму.

Учащиеся образовательного центра «Сириус» работают над завершением труда Биберштейна с 2020 года. Первый том обновленного атласа вышел в свет в начале 2024 года, он содержит актуальные описания и иллюстрации первых 50 видов редких растений.