Восстанавливают имена героев Крымской кампании по полковым метрическим книгам

Как рассказал руководитель Крымского отделения РГО Геннадий Самохин, за период с 1854 по 1856 годы в Крыму (по разным оценкам) погибли 120 тысяч человек. Из этого количества имена только примерно ста участников известны и «на слуху». Все остальные, как правило, захоронены в братских могилах, разбросанных по всему Крыму, и безымянны.

По словам Г.Самохина, в Крымское отделение РГО чудесным образом попали полковые метрические книги, которые в годы Крымской войны были в каждом полку основным документом учета личного состава. Речь идет о книгах, которые были составлены священниками.

— Сейчас мы располагаем метрическими книгами на 138 полков. Данные были собраны еще до революции, в конце 19 века, и переданы в город Ялуторовск Тюменской области, где находился закрытый фонд. После этого о документах напрочь забыли, и больше ста лет о них никто не знал, — поделился С.Самохин.

В настоящее время идет непростая работа по переводу книг на русский язык, что совсем непросто, поскольку приходится продираться через не слишком разборчивый почерк и староцерковный язык.

– Сейчас удалось перевести около четырех тысяч фамилий. Процесс идет, у нас там работает целая группа. Кроме того, нам удалось выявить уже около 26 мест захоронений в Крыму, ранее неизвестных. В том числе на Бельбеке, в селах Фруктовое и Малосадовое, нашли захоронения, о которых раньше никто не знал. Таким образом, мы узнаем конкретные фамилии и полные данные о конкретных людях из конкретных областей РФ, — продолжил Г.Самохин.

По его словам, процесс расшифровки идет медленно, говорить о завершении работ пока не приходится, тем более, что в имеющихся списках — не менее 50 тысяч фамилий.

Г.Самохин называет это дело очень важным и считает, что проект должен обрести статус межрегионального. Он также выступает за то, чтобы в отмечаемый в РФ день неизвестного солдата вспоминать не только о бойцах Великой Отечественной войны, но и о павших воинах периода Крымской войны.

— Нам уже удалось обнаружить имена представителей 45 современных регионов РФ, которые принимали участие в Крымской кампании и похоронены здесь.

Мы хотим пригласить в проект и другие регионы, опыт сотрудничества с Московской областью у нас уже есть, — рассказал Г.Самохин.

В планах — делать выездные мероприятия со школьниками и студентами, рассказывать им о местах, где в годы Крымской войны дислоцировались войска, как они перемещались, в каких сражениях участвовали.

Г.Самохин также рассказал, что проводимая работа позволяет по иному оценить многие события Крымской войны.

— Поскольку архив потерялся давно, оказалось, что главная книга, по которой исследуют Крымскую войну, была выпущена в 1914 году. В ней мы уже выявили огромное количество ошибок на основании наших полковых метрических книг, — поделился руководитель Крымского отделения РГО.

Не лишена статистических неточностей, как оказалось теперь, и книга Дмитрия Парского «Севастополь и памятники его обороны». Там приводится совершенно иная статистика. Расхождения порой в тысячи человек.

— То есть, мы располагаем первичными данными, а у Парского вторичные. Мы сейчас очень плотно работаем с историками в этом направлении. В перспективе считаем вполне уместным установить именные таблички в знаковых местах в Севастополе, где проходили события Крымской войны. Часть таких табличек мы уже поставили в Бахчисарае, 450 фамилий уже выбиты в граните на стеле перед Бахчисараем, — подытожил Г.Самохина.