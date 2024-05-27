Восстанавливают имена героев Крымской кампании по полковым метрическим книгам
Активисты Крымского отделения Русского географического общества (РГО) пытаются восстановить имена участников Крымской войны.
Как рассказал руководитель Крымского отделения РГО Геннадий Самохин, за период с 1854 по 1856 годы в Крыму (по разным оценкам) погибли 120 тысяч человек. Из этого количества имена только примерно ста участников известны и «на слуху». Все остальные, как правило, захоронены в братских могилах, разбросанных по всему Крыму, и безымянны.
По словам Г.Самохина, в Крымское отделение РГО чудесным образом попали полковые метрические книги, которые в годы Крымской войны были в каждом полку основным документом учета личного состава. Речь идет о книгах, которые были составлены священниками.
— Сейчас мы располагаем метрическими книгами на 138 полков. Данные были собраны еще до революции, в конце 19 века, и переданы в город Ялуторовск Тюменской области, где находился закрытый фонд. После этого о документах напрочь забыли, и больше ста лет о них никто не знал, — поделился С.Самохин.
В настоящее время идет непростая работа по переводу книг на русский язык, что совсем непросто, поскольку приходится продираться через не слишком разборчивый почерк и староцерковный язык.
– Сейчас удалось перевести около четырех тысяч фамилий. Процесс идет, у нас там работает целая группа. Кроме того, нам удалось выявить уже около 26 мест захоронений в Крыму, ранее неизвестных. В том числе на Бельбеке, в селах Фруктовое и Малосадовое, нашли захоронения, о которых раньше никто не знал. Таким образом, мы узнаем конкретные фамилии и полные данные о конкретных людях из конкретных областей РФ, — продолжил Г.Самохин.
По его словам, процесс расшифровки идет медленно, говорить о завершении работ пока не приходится, тем более, что в имеющихся списках — не менее 50 тысяч фамилий.
Г.Самохин называет это дело очень важным и считает, что проект должен обрести статус межрегионального. Он также выступает за то, чтобы в отмечаемый в РФ день неизвестного солдата вспоминать не только о бойцах Великой Отечественной войны, но и о павших воинах периода Крымской войны.
— Нам уже удалось обнаружить имена представителей 45 современных регионов РФ, которые принимали участие в Крымской кампании и похоронены здесь.
Мы хотим пригласить в проект и другие регионы, опыт сотрудничества с Московской областью у нас уже есть, — рассказал Г.Самохин.
В планах — делать выездные мероприятия со школьниками и студентами, рассказывать им о местах, где в годы Крымской войны дислоцировались войска, как они перемещались, в каких сражениях участвовали.
Г.Самохин также рассказал, что проводимая работа позволяет по иному оценить многие события Крымской войны.
— Поскольку архив потерялся давно, оказалось, что главная книга, по которой исследуют Крымскую войну, была выпущена в 1914 году. В ней мы уже выявили огромное количество ошибок на основании наших полковых метрических книг, — поделился руководитель Крымского отделения РГО.
Не лишена статистических неточностей, как оказалось теперь, и книга Дмитрия Парского «Севастополь и памятники его обороны». Там приводится совершенно иная статистика. Расхождения порой в тысячи человек.
— То есть, мы располагаем первичными данными, а у Парского вторичные. Мы сейчас очень плотно работаем с историками в этом направлении. В перспективе считаем вполне уместным установить именные таблички в знаковых местах в Севастополе, где проходили события Крымской войны. Часть таких табличек мы уже поставили в Бахчисарае, 450 фамилий уже выбиты в граните на стеле перед Бахчисараем, — подытожил Г.Самохина.