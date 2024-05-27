Виноградные лозы в Античном дворике СевГУ прижились и пошли в рост

О проекте «Севастопольской газете» рассказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой виноградарства и виноделия Севастопольского государственного университета Сергей Тарасенко.

Смелый эксперимент в Античном дворике

Все началось с идеи создать в одном из двориков корпуса на Университетской, 33, реплику древней сельской усадьбы Херсонеса. Однако архитектурным оформлением тогда дело не ограничилось. В феврале прошлого года в Античном дворике студенты и их наставники высадили шесть лоз винограда сорта Каберне Совиньон и Совиньон Блан, следуя технологиям, которые применяли античные виноделы. Виноград будет расти и вызревать на каменных стенах, как это было на Херсонесской хоре.

— Студенты кафедры «Строительства» выстроили для нас каменную кладку без раствора, которая будет выполнять для лозы роль опоры вместо шпалер. Возле этих стен мы высадили виноград. Каменная кладка, прогреваясь, защитит лозу от переохлаждения и сырости, а также от засухи в жаркий летний период, — рассказал С.Тарасенко.

По его словам, на сегодняшний день все шесть кустов винограда прижились и окрепли.

— Сейчас лоза ведет себя очень хорошо, кусты принялись и радуют нас. Пока мы не предпринимаем никаких действий, наблюдаем. Вот дождик прошел, полил, все хорошо. Изначально саженцы были совсем маленькие, но сейчас окрепли. Один из них болел, и мы за него переживали, но, кажется, все обошлось, — объясняет С.Тарасенко и добавляет, что по древней технологии, лоза должна высаживаться между каменными стенками высотой до полуметра. Через два-три года из собранного винограда также по античным технологиям экспериментаторы хотят произвести вино на воссозданной каменной давильне. Кстати, один образец небольшого мини тарапана — каменное корыто, в котором давили виноград — уже размещен в античном дворике.

На вопрос сохранились ли древние технологии виноделия и в чем их особенности, завкафедрой честно ответил, что доступная информация о виноградарстве и виноделии в Херсонесе очень скудна, поэтому даже для него результат эксперимента остается тайной.

— Технологию изучали по немногочисленным документальным источникам, но сначала, все-таки, надо дождаться урожая. А там будем экспериментировать. Сейчас наша задача сформировать лозу без какого-то подвязочного материала и химикатов. Интересно наблюдать, как куст усиками начинает прикрепляться к стене. Между виноградными кустами и плантажной стенкой мы высадили розмарин, но тоже не знаем, какой это произведет эффект, уживутся ли эти растения вместе или нет. Наш агроном предупреждает, что здесь, в нашем дворике, не очень хорошая продуваемость пространства. Как это повлияет на рост винограда пока неизвестно, — говорит С.Тарасенко.

Несколько лет назад энтузиасты — ученые-археологи и виноделы — уже пытались воссоздать точную копию античного плантажа в районе Фиолентовского шоссе. В эксперименте участвовал севастопольский винодел Алексей Акчурин. Тогда были высажены автохтонные сорта винограда. Считается, что они в той или иной степени сохранились на полуострове с античного времени. Даже смогли собрать первый урожай, но до производства вина дело так и не дошло. Когда наш собеседник попытался разузнать о необычном опыте у А.Акчурина, тот о результатах скромно умолчал.

— Посмотрим, что получится у нас. Мы будем информировать, как все идет, — пообещал С.Тарасенко.

Университетские гектары в Полюшко

Как бы то ни было, эксперимент по возрождению старых винодельческих традиций Херсонеса не просто интересный, но и полезный. Лозы в Античном дворике в прошлом году высаживали студенты второго курса, которые уже имеют опыт работы с виноградом, благодаря практике на учебном полигоне, а ухаживают теперь за ними первокурсники.

По словам заведующего кафедрой, такая практика существует уже давно. Их участок площадью в 25 гектаров расположен в районе с.Полюшко. Два гектара уже засажено, там произрастает 6,6 тысяч кустов красных и белых сортов винограда. Лозы были высажены в декабре 2022 года.

— Студент приходит на первый курс, высаживает свои первые лозы — один-два ряда, и в процессе обучения ухаживает за ними, заботиться о лозе все четыре года бакалавриата. Это ни с чем не сравнимый опыт! Через четыре года студент может собрать какой-то минимальный урожай винограда и попробовать создать свое собственное вино, — объясняет С.Тарасенко.

Ежегодно на кафедру принимают по 20-25 человек, а поскольку виноградарство считается одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства в нашем регионе, то на факультете много бюджетных мест.

Кафедра «Виноделие и виноградарство» СевГУ состоит в Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя и входит в программу «Терруар Севастополь», являясь главным учебным заведением, которое готовит кадры для севастопольских винодельческих хозяйств. На данный момент выпускники кафедры работают в компаниях «Артвин», «Золотая Балка», INKERMAN, а также на виноградниках у частных виноделов.

Виноградники древнего Херсонеса

Основанный греками в VI веке до н.э. Херсонес Таврический можно смело назвать одним из мест, где зародилось крымское виноделие. Виноградники Херсонеса располагались по окраинам города, на территории херсонесской хоры — сельхозугодий.

Античные виноделы научились приспосабливаться к непростым терруарным условиям этого края. Скудная почва требовала особой плантажной системы. Расстояние между каменными межевыми и плантажными стенами составляло около двух метров. Под стенами с обеих сторон прямо в скале вырубали круглые ямы, куда помещались корни саженцев. Затем пространство между стенами засыпалось очищенной и удобренной землей. Такая система позволяла конденсировать влагу и обеспечивать ею корни даже в самые засушливые сезоны, а заодно спасала стелившиеся по стенам гроздья от ветра. Весьма трудоемко, но эффективно.

Остатки древних плантажных стен сохранились в Севастополе и до наших дней: археологами найдены и изучены скальные вырубы и даже мумифицированные остатки корней лозы в них. В средние века технология плантажей была практически забыта, ее пришлось восстанавливать по древним письменным источникам и опыту других стран.