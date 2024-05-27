Шестеро юных купальщиков отравились в бассейне

Прокуратура Севастополя с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводит проверку по информации в соцсетях о нарушении санитарных норм и правил в бассейне гостиничного комплекса Aqua Deluxe вследствие которых пострадали дети.

Про предварительным данным, 24 мая 2024 года в соцсетях появилось сообщение о резком постороннем запахе в бассейне, а также об ухудшении самочувствия детей, которые находились там на тренировке.

В ГБУЗС «Городская больница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступили шестеро детей 2014-2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние в госпитализации не нуждались.

Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также собственную проверку ведет Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.