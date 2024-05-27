Севастопольцы были почетными гостями фестиваля авторской песни в Нижнем Тагиле

На конкурс в Нижний Тагил приехало полсотни участников, исполнительский уровень которых мог бы украсить любой фестиваль авторской песни в нашей стране.

А.Соболев был не только почетным участником, но и неизменным членом жюри. Его бессменно возглавляет председатель Союза композиторов Свердловской области и Межрегионального союза композиторов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Пантыкин.

— На праздник песни собрались барды со всей России. Здесь были представлены Тюмень, Пермь, весь Урал, Москва, Санкт-Петербург, Крым. Авторская песня собирает в Нижнем Тагиле полные залы, — рассказал А.Соболев.

Почетным гостем фестиваля был и севастополец Д.Черепок. Он — лауреат всероссийских фестивалей и конкурсов авторской песни. Сам себя Д.Черепок называет романтиком, говорит, что его песни — безнадежная лирика. При этом бард с первых дней участвует добровольцем в специальной военной операции. Месяц назад Д.Черепок был удостоен государственной награды — медали «За храбрость». Его выступление на гала-концерте в Нижнем Тагиле зал встретил овацией.

— Приглашение выступить на фестивале я получил, находясь на фронте. Когда мои сослуживцы узнали, что я еду на песенный конкурс, сначала не поняли, но когда узнали, что мероприятие пройдет в Нижнем Тагиле, благословили, и просили передать городу металлургов и танкостроителей, где делают уникальную военную технику, что они в тылу тоже на передовой — куют нашу Победу, — рассказал Д.Черепок.