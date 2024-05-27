Самокатчиков собираются штрафовать за телефоны в руках

В Совете федерации предлагают ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков за телефоны без hands-free. Законопроект будет рассмотрен Госдумой в июне.

В проект закона, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов за пьяную езду, могут включить санкции за вождение с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — устройства hands-free.

Документ разработала группа сенаторов. В апреле его поддержало правительство России при условии, что инициативу доработают.

Запрет на использование во время движения телефона без системы «свободные руки» действует для автомобилистов: за это штрафуют на полторы тысячи рублей. Согласно проекту сенаторов, за управление электросамокатом в состоянии опьянения будет грозить штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, за оставление места ДТП, если нет признаков уголовно наказуемого деяния — от четырех до пяти тысяч рублей. Максимальный штраф за превышение скорости составит пять тысяч рублей.

Верховный суд в марте 2022 года признал электросамокат транспортным средством.