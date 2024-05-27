Пешеходный мостик к балаклавским пляжам восстанавливают

Ведутся работы по восстановлению пешеходного мостика на тропинке к пляжам «Серебряный» и «Золотой». Он был разрушен камнепадом в ноябре прошлого года.

О начале работ сообщил в соцсетях и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено: «На время монтажа мостика — сегодня и завтра, проход будет закрыт. Прошу учитывать это при планировании своих туристических маршрутов».

Он уточнил, что поручение о ремонте дал губернатор Михаил Развожаев, а скалолазы предварительно обследовали территорию расщелины, через которую брошен мостик.

Пешеходный мостик разрушил камнепад 19 ноября. Самый короткий путь из Балаклавы в сторону урочища Инжир, Серебряного и Золотого пляжей оказался недоступен.

13 апреля по тропинке прогулялся губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В соцсетях он написал, что «мостик, который ведет из Балаклавы к Серебряному пляжу, официально не относится к Большой севастопольской тропе», но пообещал дать поручение привести его в порядок.