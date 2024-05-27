Обворовал дом, офис, мясной магазин и даже храм

Севастопольские полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Его подозревают в шести кражах с проникновением.

Установлено, что злоумышленник повредил запирающие устройства на входных дверях и проник в строящийся дом, офисное помещение, две подсобки на стройках, мясной магазин и вскрыл ящики для пожертвований в православном храме. Добычей домушника стали различные электроинструменты, система видеонаблюдения, микрофоны, кабели, медные изделия, продукты питания, пожертвования прихожан. Имущественный ущерб составил более 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Инструменты и микрофоны злоумышленник сдал в комиссионный магазин и продал случайным прохожим, медные изделия сдал на металлолом, продукты съел, а деньги потратил на личные нужды.

Подозреваемого в кражах задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району. В отношении него следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.