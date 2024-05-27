Объявлены результаты предварительного голосования «Единой России»

В отборе партийных кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное собрание Севастополя приняли участие 7,35% от зарегистрированных избирателей города.

Из кандидатов, которые планируют выдвигаться от «Единой России» по партийному списку, в десятку лидеров попали: сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Татьяна Лобач, руководитель регисполкома ОНФ Лариса Мельник, депутат заксобрания Сергей Лисейцев, руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Медведева Инна Гончарова, участник СВО, замполит Михаил Сухенко, нотариус и заместитель председателя Общественной палаты города Наталья Кирюхина, генеральный директор АО «Севастопольстройпроект» Константин Пирогов, главврач Первой горбольницы Андрей Коситченков, участник СВО, замполит Алексей Жучков.

Что касается кандидатов, заявившихся по мажоритарным округам, то на избирательном округе №1 победил депутат заксобрания, участник СВО Павел Харламов, на округе №2 — депутат заксобрания, участник СВО Василий Зубенко, на одномандатном округе №3 больше всех голосов у главы Гагаринского МО Алексея Ярусова, лидер на округе №4 — спикер заксобрания Владимир Немцев, на округе №5 — Герой России, танкист, участник СВО Роман Кулаков, на шестом — депутат закса Вячеслав Аксенов, на седьмом — сенатор Сергей Колбин, а на восьмом — замгубернатора Александр Кулагин.

Окончательные результаты предварительного голосования будут утверждены на заседании Президиума Генсовета партии «Единая Россия» 30 мая. Тогда сформируют список кандидатов для последующего выдвижения на осенние выборы депутатов Законодательного собрания.

Всего в севастопольском парламенте 24 депутатских места: восемь — мажоритарных, 16 — по партийным спискам.

На 1 января 2024 года в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей.