На трассе «Таврида» загорелся автовоз

Пожарные в Крыму потушили горящий автовоз с легковыми автомобилями, огнем повреждена кабина грузовика и часть груза.

«В 15.20 поступило сообщение о возгорании автовоза на трассе «Таврида» в Белогорском районе. Огнеборцы 8-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали возгорание, не дав распространиться огню на все автомобили», — сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

Площадь пожара составила 10 кв.м, уничтожена кабина грузового автомобиля, повреждено два легковых автомобиля на автовозе.