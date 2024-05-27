На расселение из аварийного жилья выделили 7,9 млн рублей

Речь идет о реализации программы «Жилище». Вопрос выделения дополнительных средств на расселение из аварийного жилья рассмотрели 24 мая на заседании городского правительства.

– На прошлом заседании в Законодательном собрании был рассмотрен проект о приведении программы «Жилище» к закону о бюджете. Мы продолжаем дальнейшую работу, вносим изменения, связанные с тем, что Фонду развития территорий выделены дополнительные средства в сумме 7,9 млн рублей на расселение из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2017 года, – сказал директор департамента капитального строительства Иван Погодин.

По его словам, перераспределение средств производится между отдельными мероприятиями данной программы с тем, чтобы более эффективно можно было расходовать средства для улучшения результатов.