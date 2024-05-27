Кредиторскую задолженность в здравоохранении снизили почти наполовину

Долги государственных медицинских организаций Севастополя на сегодня составляют 160 млн рублей, сообщил 24 мая на заседании правительства директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

— На 1 января было 250, сейчас 160. В прошлом году было 600, — пояснил положительную динамику В.Денисов. Он также сообщил, что полностью кредиторскую задолженность планируется закрыть еще до конца 2024 года.

На заседании правительства также приняли постановление, связанное с выделением дополнительных средств на развитие госпрограммы городского здравоохранения.

Так, на обеспечение препаратами детей с сахарным диабетом 1 типа выделили 5,1 млн рублей, на оборудование сельских подразделений для проведения анализов на гемоглобин — 2,6 млн рублей, на закупку противовирусных лекарственных препаратов для лечения гепатита B и C — 8,5 млн рублей, на оказание специализированной стационарной медицинской помощи — 73,7 млн рублей, на обеспечение лиц, страдающих 14-ю высокозатратными нозологиями — 900 тысяч рублей.

Кроме того, городским правительством выделены из городского бюджета 7,9 млн рублей на приведение в соответствие инфекционной больницы и на ремонт компьютерного томографа в Первой городской больнице.