Издали трилогию о Черноморском подплаве

В Севастопольской Морской библиотеке имени М.П.Лазарева состоялась презентация трилогии под общим названием «Черноморский подплав: 1907-2023». Книга посвящена 115-летию подводных сил Черноморского флота.

Автор-составитель трехтомника — ветеран-подводник ВМФ РФ капитан 1 ранга в отставке Владимир Бойко. Издание книги стало возможно благодаря Ассоциации «Клуб русская морская традиция».

– Это историческое исследование, своего рода, литературный памятник морякам-подводникам Черноморского флота, представляет значительный интерес для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей, историей кораблестроения, — говорится в предисловии к изданию.

Трехтомник охватывает три исторических периода: «Великая война 1914-1918», «Великая Отечественная война 1941-1945», «Холодная война 1945-1991 и по настоящее время», с прослеживанием истории развития русского, советского и российского подводного Черноморского флота.

Впервые в историографии и отечественной литературе представлены подводные лодки РИФ, участвовавшие в боевых действиях на Черном море, показаны проекции, схемы общего расположения и тактико-технические данные подводных лодок.

Помимо перечисленного, в книге изложена полная история Черноморских подводных сил, биографии и краткие биографические данные командиров подводных лодок. На основе широкого круга архивных документов и исторических исследований воссоздана сложная картина боевых походов, показан героизм черноморских подводников.

Безусловный интерес читателей вызовут чертежи, схемы, фотографии, фрагменты документов, некоторые из которых долгое время хранились под грифом «Секретно» репродукции плакатов, картин, которыми иллюстрирована книга.

Интересно отметить, что часть иллюстративного материала ранее никогда не публиковалась.

Новое издание актуально для ветеранов-подводников и для тех, кто интересуется историей российского Военно-морского флота.

Тираж книги всего 100 экземпляров, что еще более повышает ее значимость и уникальность.

На презентацию книги пришли сослуживцы автора, читатели Морской библиотеки, флотские офицеры и курсанты Севастопольского Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова.

После презентации автор подарил экземпляры книг Морской библиотеке, Севастопольскому Союзу ветеранов-подводников ВМФ, Севастопольской РОО «Российский Союз ветеранов», Севастопольскому РОО общества морских спасателей «Эпрон-клуб», курсантам ЧВВМУ им.П.С.Нахимова, воспитанникам филиала НВМУ, музею КЧФ, Балаклавскому подземному музейному комплексу, «Севастопольской газете» и газете ЧФ РФ «Флаг Родины».