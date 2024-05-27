Два миллиарда рублей направят на восстановление дорог после ЧС

Правительство РФ дополнительно выделяет 2 млрд рублей на восстановление дорог в шести регионах, пострадавших от природных чрезвычайных ситуаций. Крым в их числе.

«Дополнительно предоставим еще 2 млрд рублей», — цитирует слова премьер-министра Михаила Мишустина, сказанные им на совещании со своими заместителями, ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что «правительство помогло оперативно привести в нормативное состояние жилье, коммунальную, инженерную инфраструктуру, выделив из бюджета свыше 3 млрд рублей на восстановление дорог, поврежденных наводнениями в шести субъектах», пострадавших от стихии в конце прошлого года.

Премьер-министр уточнил, что речь идет о Республике Крым, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях, которые теперь получают дополнительные деньги.

М.Мишустин подчеркнул, на эти средства будут восстанавливаться дороги «местного, межмуниципального, регионального значения, которыми люди пользуются больше всего».

Председатель правительства констатировал, что недавно масштабным паводкам подверглись Оренбургская и Курганская области, на помощь гражданам и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было направлено 9 млрд рублей. «Пострадали очень многие объекты, дороги были размыты», — отметил М.Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину «держать на личном контроле этот вопрос, чтобы дороги соответствовали всем нормативным требованиям».