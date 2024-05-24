В СевГУ назвали лучшие проекты практикума «Цифровая урбанистика»

Студентам нужно было не только проанализировать территории и предложить проектные решения, но и представить аналитический доклад. Проекты включали реальные модели и маркетинговые исследования, сообщает пресс-служба университета.

Первое место занял проект «Цифровая урбанистика села Родное». Его подготовили студенты кафедры «Туризм, сервис и гостиничный бизнес».

По словам директора Института развития города СевГУ Алексея Тихонова, село Родное — территория сложная. Там формируется винный кластер и проектировщикам необходимо было построить новую систему в рамках уже существующей. «Это классическая урбанистическая задача, которая позволяет встроить новые элементы в систему уже сложившихся социальных, экономических и территориальных связей. Например, привлечение потока туристов может повлиять на рост цен. Все эти моменты обязательно нужно было учесть», — пояснил А.Тихонов.

На втором месте проект от архитекторов «Описание индикаторов отслеживания состояния пляжей Севастополя».

Известно, что в этом году в Севастополе будут работать 27 пляжей. Сейчас операторы готовят их к открытию: ставят спасательные вышки, навесы, раздевалки, урны, подсыпают песок и гальку, сдают пробы воды и грунта.

Студентами были проведены социологические исследования и оказалось, что большинство людей на пляж не идут, а едут. Для выбора пляжа они рассматривают разные критерии. Например, отдыхающие хотят знать, сколько людей сейчас находится на том или ином пляже и сколько еще прибудет в ближайшее время. Также актуальными остаются вопросы температуры воздуха и воды, состояния микрофлоры.

Третье место занял проект учащихся с кафедры «Строительство и землеустройство» «Регламент использования территории парка им. Анны Ахматовой».

Цифровая урбанистика — это уникальная программа для подготовки специалистов в области анализа данных и моделирования городских процессов для управления развитием современных умных городов.