В севастопольских школах звучат последние звонки

В школе №14 одновременно с окончанием выпускных классов поздравляли учеников двух городских школ – №14 и №39. Последняя вынужденно использовала школьный двор соседей из-за продолжающегося там ремонта.

Выпускников же школы №14 чествовали своих девяти – и одиннадцатиклассников, как обычно, на спортплощадке. Цветы, поздравления, выступления первых учительниц и первоклассников, напутственные слова учителей и родителей, в также непременный школьный вальс, который в школе №14 исполняют по-особому трогательно.

В 2024 году школьные последние звонки прозвучат 24 и 25 мая в 69 севастопольских школах, 63 из которых – государственные. Школьные аттестаты получат 4372 учеников девятых классов и 2089 выпускников 11-х.

Для тех и других этот выпуск имеет свои особенности, ребятам в связи со сложившейся в городе обстановкой, разрешено не сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Однако 95% выпускников 11-х классов решили все-таки сдавать Единый государственный экзамен, дабы не исключить для себя шансы для поступление в вузы.