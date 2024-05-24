В городское здравоохранение планируют ежегодно «вливать» 50 терапевтов

Процесс начнется через пять лет, это будут выпускники Института здоровьесбережения и медицины, который открылся в Севастополе в 2023 году.

Для продолжения набора в институт целевиков-медиков 24 мая в правительстве Севастополя закрепили порядок предоставления грантов в форме субсидий в сумме 4,7 млн рублей федеральному государственному автономному образовательному учреждению «Севастопольский государственный университет» на очередной целевой набор 50-и студентов, для последующего обеспечения терапевтами городских госучреждений здравоохранения. При этом нынешний второй курс продолжит шестилетнее обучение на уже выделенные средства.

– Когда наберем шесть курсов, у нас в итоге будут одномоментно учиться 300 студентов. Если мы каждый год будем набирать по 50 человек, то по 50 специалистов будем получать в систему здравоохранения города, уже с «пристрелянными» кафедрами на клинические отделения в больницах, со специализацией и так далее, – заключил губернатор Михаил Развожаев.