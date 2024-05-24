Утверждено количество подписей необходимое кандидатам для выдвижения на выборы в Законодательное собрание

Севастопольская городская избирательная комиссия 23 мая приняла ряд документов, связанных с подготовкой к предстоящим выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя III созыва.

Севизбирком утвердил список политических партий, которые не требуют сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата либо городских списков кандидатов.

В Севастополе таких партий семь. Пять партий представлены в госдуме РФ и две партии, которые на парламентских выборах в Севастополе в 2019 году получили не менее 3% подписей избирателей: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Кроме того, для тех партий, которые не освобождены от сбора подписей избирателей, было утверждено количество подписей, которые необходимо собрать кандидатам, и также для избирательных объединений, которые выдвигают городские списки кандидатов.

— Напомню, что в соответствии с положением федерального закона, кандидат в свою поддержку должен собрать не менее 3% подписей избирателей от общего числа зарегистрированных избирателей по соответствующему одномандатному округу, указанному в схеме округов. В поддержку выдвижения избирательного объединения должно быть собрано не менее 0,5% подписей избирателей от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Севастополя по состоянию на 1 января текущего года, – сообщила член Севастопольской городской избирательной комиссии Ирина Адмаева.

Так для регистрации городского списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания III созыва необходимо представить минимально — 1677 подписей, максимально — 1844.

Кандидату по избирательному округу №1 нужно собрать 1481 подпись, №2 — 1371, №3 — 1335, №4 — 1349, №5 — 1403, №6 — 1366, №7 — 1466, №8 — 1293.

На 1 января 2024 года в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей.