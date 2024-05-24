Упавшие ветки оперативно убирают, соцсети мониторят

О том, что ветки, упавшие в результате сильного ветра, убираются, а ситуацию мониторят городские службы, 24 мая на заседании правительства замгубернатора Евгений Горлов.

По его словам, троллейбусные линии не повреждены, зато упавшими ветками повреждены два автомобиля.

С этой конкретной ситуацией разбирается разбирается управляющая компания, поскольку упавшее на машины дерево оказалось живым.

– На Горпищенко принята частная заявка о том, что в доме пропал свет.

Вся информация оперативно собирается, особенно по линиям электропередач, особенно там, где зафиксировано провисание веток или ветки лежат на проводах. Оперативно это устраняем, – доложил Е.Горлов.

Он также сообщил, что проводится мониторинг соцсетей, эта работа ведется во взаимодействии с Центром управления регионом.