Театральный сезон в Херсонесе откроется «Гневом Афродиты»

Спектакль по мотивам пьесы Жана Расина «Федра» поставил режиссер-постановщик Севастопольского драмтеатра им.Луначарского, заслуженный артист России и Украины Евгений Журавкин, художника-постановщик Ирина Сайковская.

В основе спектакля – древнегреческий миф о дочери критского царя Федре. К этому сюжету в разное время обращались Еврипид, Софокл, Сенека, Овидий, Жан Расин, Оскар Уайльд, Николай Гумилев, Осип Мандельштам.

Е.Журавкин представит авторскую трактовку о трагедии Федры.

«Федра»— это трагедия в пяти актах, изначально пьеса называлась «Федра и Ипполит». Премьера состоялась в 1677 году. Пьеса считается вершиной творчества Расина.

Прнемьерные спектавли в Херсонесе намечены на 16 и 19 июня, начало в 20.00. Вход зрителей ‒ с 18:00 через восточную входную группу.