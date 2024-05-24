Театральный сезон в Херсонесе откроется «Гневом Афродиты»
Очередной театральный сезон в Античном театре Музея-заповедника «Херсонес Таврический» начнется 16 июня премьерным спектаклем «Гнев Афродиты».
Спектакль по мотивам пьесы Жана Расина «Федра» поставил режиссер-постановщик Севастопольского драмтеатра им.Луначарского, заслуженный артист России и Украины Евгений Журавкин, художника-постановщик Ирина Сайковская.
В основе спектакля – древнегреческий миф о дочери критского царя Федре. К этому сюжету в разное время обращались Еврипид, Софокл, Сенека, Овидий, Жан Расин, Оскар Уайльд, Николай Гумилев, Осип Мандельштам.
Е.Журавкин представит авторскую трактовку о трагедии Федры.
«Федра»— это трагедия в пяти актах, изначально пьеса называлась «Федра и Ипполит». Премьера состоялась в 1677 году. Пьеса считается вершиной творчества Расина.
Прнемьерные спектавли в Херсонесе намечены на 16 и 19 июня, начало в 20.00. Вход зрителей ‒ с 18:00 через восточную входную группу.