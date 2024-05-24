Родители участников СВО получили право на бесплатную юридическую помощь

Ранее участники специальной военной операции, а также члены их семей имели право на бесплатные юридические услуги, но не в каждом случае к членам семьи участников СВО относили их родителей или усыновителей. И это несмотря на то, что именно родители чаще всего обращаются за оказанием правовой помощи по проблемам, с которыми сталкиваются их дети – участники специальной военной операции. В основном вопросы, с которыми обращаются родители, касаются получения денежных выплат, оформления льгот, реализации социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством и другие.

Изменения в закон были приняты в двух чтениях единогласно.