Над зданием ЦКБ «Черноморец» хотят построить пятизвездочный отель

Здание ЦКБ «Черноморец» хотят переделать в пятизвездочный отель, дополнив его многоэтажкой на улице Воронина. Речь идет о комплексной реставрации и приспособлении исторического здания на площади Лазарева 1949 года постройки для размещения там гостиничного комплекса. Проект 23 мая рассмотрели на заседании Архитектурно-художественного совета.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, архитектурный проект разрабатывался больше года, а об инвестициях договорились на Санкт-Петербургском экономическом форуме. По предварительной договоренности, реконструкция только существующего здания оценивается в сумму около 1,5 миллиарда рублей.

Настоящим откровением для большинства присутствующих стало сообщение, что, помимо исторического, в состав будущего элитного отеля войдет еще и нового здание, которое планируется построить вдоль улицы Воронина. На его строительство и современное использование предполагаются дополнительные инвестиции.

Напомним, что планы переделать здание бывшего ЦКБ «Черноморец» в пятизвездочный отель были озвучены и одобрены на заседании Градостроительного совета в июне 2022 года. Правда тогда речь не шла о строительстве дополнительного здания, о нем предметно заговорили лишь на нынешнем заседании архсовета.

Для начала, перед членами Архсовета выступила представитель инвестора директор департамента по строительству гостиниц группы компаний ВТБ, которая представила проект как уникальное сочетание великой советской истории, современного уровня комфорта и высоких стандартов гостеприимства.

По ее словам, особое внимание уделено созданию в будущей гостинице около полутора тысяч квадратных метров конференцзоны. В новом отеле будет также ресторан площадью 1200 квадратов, СПА и 174 номера различной категории от 25 до 54 кв метров. Основной номерной фонд, как предполагается, разместится как раз в новом здании.

Последователи Гинсбурга

Архитектурный проект обоих зданий в режиме вкс представили компании «Гинсбург Архитектс» архитекторы Кирилл Гладкий и Никита Дмитренко.

После продолжительного экскурса в историю создания исторического здания советским архитектором Леонидом Павловым и заверений в том, что представляемый проект призван органично встроить здание в существующую архитектурную среду, созданную в послевоенный период, а также в рельеф местности, разработчики сообщили свою оценку состояния исторического здания— объекта культурного наследия (ОКН): достаточно хорошая сохранность фасада, внутренних конструкций и интерьеров, при серьезном износе некоторых элементов. Эта информация у членов архсовета не вызвала особых комментарий.

Другое дело, новый гостиничный корпус, который, по словам разработчиков, запроектирован на месте, где еще в прежние годы планировали построить лабораторный корпус конструкторского бюро. Но это было тогда, а теперь архитекторы предложили два варианта фасада нового гостиничного корпуса: современный и традиционный. Первый – аналог существующего объекта культурного наследия, второй – пятиэтажное здание с массивным темным стилобатом и практически лишенными архитектурных деталей верхними этажами. Последний уж очень напоминает типичное административное здание где-нибудь в центре Москвы.

И тот и другой поначалу вызвали у членов Архсовета явную оторопь. При общем признании неприемлемости копирования старого, в остальном их мнения особых разделились.

Больше юга!

Например, архитектор Максим Стрецкис высказался против тотальной закрытости фасада нового здания, он выступает за так называемую «дружелюбную» архитектуру, с разнообразными террасами и балконами, позволяющим смотреть на город.

– Мне бы хотелось увидеть здесь больше южных акцентов, потому что сейчас эта гостиница от московских ничем не отличается. Хотелось бы его уюжнить, – сказал М.Стрецкис.

Член архсовета Александр Бурцев еще раз напомнил, что после войны шла комплексная застройка центра, что создавало его законченный образ.

– Начиная с 90-х годов, этот образ постоянно гробится. Я бы не сказал, что улицей Воронина теперь можно будет любоваться. – констатировал он, категорически высказавшись против предлагаемого проекта.

Людмила Борденюк, при поддержке проекта в целом, предложила, как вариант, сделать на новом здании эксплуатируемую кровлю, «как в центре Рима», где можно было бы уютно провести вечер и посмотреть закат.

– Мы одну часть «прилепили» искусственно к другой. Причем совершенно в разных стилях, новое здание меняет стиль всего комплекса в центральной части, – таково мнение Валерия Дорошко, он предложив все-таки отзеркалить центральную часть старого здания по примеру Дома Москвы.

– Если мы будем копировать, мы понизим статус самого объекта культурного наследия, его уникальность, – поддержал мнение разработчиков М.Развожаев.

Ну как там можно?!

При общем спокойствии изначальный дискуссии, эмоциональный взрыв был неминуем, и он случился.

Для начала, В.Дорошко заявил, что предлагаемое здание не украсит, а изуродует центр города, встав по нелепости в один ряд с рестораном «Нептун», магазином «Детский мир» и фасадом «Черноморочки».

После него слово взял глава комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Вячеслав Горелов, который сразу повысил градус обсуждения.

– Люди, которые брали этот объект, прекрасно понимали стоимость вопроса. Пусть возьмут кусок земли в другом месте и построят там гостиницу. Но не в центре города. Ну как так можно?! Вот это безобразие мы хотим втулить на улице Воронина, зная о том, что это историческое поселение федерального значения, – в сердцах воззвал к присутствующим В.Горелов, сославшись на наличие в центре охраняемых Минкультом ландшафтов, а также документов, запрещающих подобное строительство в центре города. По его мнению, новое здание визуально «уничтожит» здание историческое. В.Горелов пообещал написать в прокуратуру и в иные инстанции, требуя запрета строительства новой гостиницы.

Его поддержал А.Бурцев, сказал, что к тому же внутренний двор предлагаемого гостиничного комплекса не соответствует никаким архитектурным нормам.

Строить или не строить?

После столько бурных высказываний, М.Развожаев поставил вопрос именно так, и незамедлительно ответил на этот вопрос, приведя свои аргументы за строительство гостиницы: дело дорогое, у города денег нет, а ремонтировать административное здание за 1,5 миллиарда – решение явно неадекватное. Да и инвестора такого уровня сейчас «днем с огнем» не сыщешь.

– Мы просто не найдем средств, чтобы сохранить ОКН, плюс создается новая точка доходов для города. Само это здание не будет окупаться никогда! – опять воззвал он к членам архсовета.

На этих словам в разговор опять вступила представитель инвестора, которая неожиданно сообщила, что для ВТБ – это больше участие в судьбе Севастополя, а не доходная история, с учетом, что срок окупаемости подобного объекта – 20-30 лет. Тем не менее, инвестор готов рассмотреть высказанные замечания к проекту и проработать их.

Одновременно она уточнила, что без нового гостиничного корпуса реконструкция ОКН не имеет смысла, поскольку в нем можно будет разместить только 54 номера. Еще одна ее ремарка — озвученные 1,5 миллиарда – это далеко не полная сумма.

Что дальше?

Дальше дискуссия вошла в примирительное русло. Представитель инвестора рассказала о наличии подземной парковки на 33 парковочных места, о соблюдении всех норм и правил застройки в исторической части города, и еще о предстоящей защите проекта в Главгосэкспертизе.

– Все будет спроектировано и построено по нормам, – заверила она.

В итоге, разработчикам порекомендовали более детально рассмотреть фасадную часть нового здания, возможно, уйдя от монотонной сплошной архитектуры к террасированию и уменьшению высотности.

Таким образом, окончательное решение было отложено до следующего заседания архсовета, которое состоится через две-три недели.

– Решение делать или не делать, на мой взгляд, было принято на Градостроительном совете. Все, что сегодня было высказано в отношении второго здания, давайте сформулируем и направим разработчикам. Еще раз соберемся и по фасаду второго здания примем решение – резюмировал обсуждение губернатор.

Его точку зрения поддержали большинством голосов членов архсовета, при троих – «против» и одном воздержавшемся. Мнение В.Горелова записано в протокол в качестве особого.