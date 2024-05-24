Ищут владельцев бесхозных автомобилей

Объявление о поиске лиц, считающих себя собственниками или имеющих какие-либо права на движимое имущество с признаками бесхозяйной вещи, размещено на официальном сайте учреждения.

«Государственное казенное учреждение Севастополя «Фонд государственного имущества» информирует о необходимости явки лица, считающего себя собственником, пользователем, балансодержателем, или имеющего иные права объекта движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного», – сказано в сообщении.

В списке потеряшек четыре автомобиля ВАЗ — 2106, 2112 и две модели 2109; два РАФа; «Москвич», «Таврия»; а также Nissan Almera и Peugeot 406.

Если владельцы имущества не найдутся, то транспортные средства через суд будут признаны бесхозными и обращены в собственность города.