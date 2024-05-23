В СевГУ началась приемная кампания

В этом году документы на поступление в Севастопольский государственный университет начали принимать на месяц раньше обычного.

Сроки сдвинули, чтобы абитуриенты, выпускники учреждений среднего профессионального образования, которые по каким-то причинам не смогут подать документы и сдать вступительные экзамены летом, могли сделать это в мае, сообщил губернатор Севастополя в соцсетях.

Он напомнил, что в этом году поступать в вузы выпускники севастопольских школ могут как на основании результатов ЕГЭ, так и по результатам внутренних вступительных испытаний вуза. В расписании вступительных экзаменов для поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета СевГУ есть все общеобразовательные предметы, по которым раньше школьники сдавали ЕГЭ.

Внутренние экзамены для выпускников школ начнутся 16 июля. До 15 июля абитуриенты, которые поступают по экзаменам, должны подать заявления о приеме на бюджет. Те, кто планирует поступать по результатам ЕГЭ, могут подавать заявления до 25 июля.

В этом году Севастопольскому государственному университету выделено более 1800 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета.