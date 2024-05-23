Соревновались в акватлоне

Акватлон — это соревнования по подводной борьбе в ластах. 23 мая соревнования по этому виду спорта прошли в севастопольском бассейне ЦСКА в рамках Всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина» «Армейских международных игр-2024».

Как рассказал «Севастопольской газете» старший инструктор цикла подготовки спасателей Алексей Частников, основные соревнования прошли в феврале 2024 на базе Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота, теперь же спортсмены вышли на заключительный этап конкурса, который проводился вне основного, с определением своего победителя и со своими призами.

— На основном этапе «Глубины» победил Северный флот, сегодня же определится победитель конкретно в конкурсе «Акватлон», — пояснил А.Частников.

Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд, в том числе представители четырех флотов (Черноморский, Северный, Балтийский, Тихоокеанский, плюс Каспийская военная флотилия), а также две команды Росгвардии и инженерных войск. На водной глади бассейна выставили рамку, которую участники соревнований называют рингом. Это и есть основное место, где разгорается борьба.

Которую, впрочем, увидеть и оценить в полной мере могут разве что судьи в гидрокостюмах, наблюдающие за ходом борьбы прямо в воде. А борьба порой разгорается хоть и непродолжительная по времени, но принципиальная.

Итак, правила довольно просты: водолазы одевают ласты, а на одну из ног каждого участника привязывается специальная клейкая лента. По сигналу судьи, оба пловца входят в ринг через специальное кольцо, установленное под водой. Задача участников — в результате подводной борьбы сорвать с ноги соперника ленту, первому всплыть и показать сорванную ленту судьям. Кто вынырнул первым с лентой, тот и победил.

— Акватлон формирует навыки, которые будут полезны, например, в случае борьбы военных водолазов с диверсантами, — пояснил А.Частников, что и было понятно в ходе наблюдений за ходом соревнований.

Разумеется, каждый болел за свою команду, однако в итоге победили сильнейшие. Через несколько часов после начала соревнований выступили все участники, а судьи подытожили результаты и назвали команды-победители.

На первом месте — команда Тихоокеанского флота, на втором — команда «Росгвардия-1», на втором «Росгвардия-2».