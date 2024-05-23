По требованию прокуратуры отремонтируют музей Александра Грина

Проверку по коллективному обращению местных жителей, которые жаловались на состояние объекта культурного наследия регионального значения «Дом-музей А. С. Грина, конец XIX века», провела прокуратура Феодосии. Для устранения нарушений в августе 2023 года надзорное ведомство обратилось в суд с иском к горадминистрации.

«Суд иск удовлетворил, фактическое исполнение взято под контроль в прокуратуре города», — цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что дом-музей находится в ненадлежащем техническом состоянии. Кровля имеет разрушения, полной замены требует система отопления.

Музей был открыт в 1970 году в доме, где писатель жил в 1924-1929 годах. Одноэтажный дом получил необычное оформление, воплотившее романтический дух творчества писателя. Дом-музей превратился в символический парусный корабль с комнатами-каютами. Лишь одна комната — кабинет автора «Алых парусов» — восстановлена в том виде, в каком она была при жизни писателя. В коллекции музея свыше 15 тысяч экспонатов.

Впервые А.Грин (1880-1932) увидел Крым с транспортного судна «Платон», на которое в конце 19 столетия устроился матросом. Уже известный как автор «Алых парусов» в 1924 году он поселился с женой в Феодосии, а затем перебрался в Старый Крым. Там он написал романы «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога никуда», десятки рассказов. Похоронен писатель в городе Старый Крым.