На сосновой аллее на Сапун-горе срубят каждое десятое дерево

После инвентаризации и экспертизы зеленых насаждений на территории музейного комплекса Музей обороны Севастополя получил от Севприроднадзора порубочный билет на удаление двух десятков погибших деревьев. Вместо вырубленных высадят в два раза больше.

— Сосны на Мемориальном комплексе Сапун-гора были высажены более 60 лет назад. А некоторым из них уже более 90 лет — в 1957 году во время высадки аллеи, ведущей к мемориалу, использовались взрослые, 20-летние сосны. Мы обратились в Севприроднадзор с целью провести инвентаризацию и экспертизу данных деревьев. После чего в соответствии с российским законодательством нами был подготовлен ряд документов и получено разрешение на снос и компенсационную высадку хвойных деревьев, — сообщила журналистам начальник юридического отдела Музея обороны Севастополя Лилия Хотлевич.

По ее словам, сотрудники музея уже приступили к первому этапу экологической акции — сносу погибших деревьев. Осенью будет произведена компенсационная высадка. Вместо одной срубленной сосны будет высажено два молодых дерева.

Более подробно рассказать о результатах инвентаризации и причинах болезни хвойных деревьев юрист не смогла, сообщив, что поражённых деревьев оказалось очень много, но под снос пойдет всего 20, что, по ее мнению, составляет менее 10% от растущих в парке.

— Деревья также болели, их поразил жучок, некоторые из них были полностью съедены. Мы их пытались лечить, но, к сожалению, возраст, годы берут свое. Кроме этого сухостой угрожает здоровью наших посетителей, сотрудников и при этом присутствует угроза пожаров. Например, во время последнего урагана были повалы деревьев, которые упали на выставочные конструкции, — объяснила Л.Хотлевич.

Какие именно сорта хвойных деревьев будут высажены на замену срубленным руководство музея пока не решило, для этого будут проведены консультации с Севастопольским лесничеством, откуда скорее всего и будет доставлен посадочный материал. По словам специалистов, сосны могут быть заменены кедрами. Один саженец в полтора метра уже был высажен у входа на мемориальный комплекс.

Как сажали сосны на Сапун-горе

Главная аллея мемориального комплекса была сформирована в 1957-1958 годах в ходе создания парка на Сапун-горе.

В январе 1952 года было принято решение о выделении тресту «Зеленхоз» под строительство парка на плато Сапун-горы площадью до 30 га участка. Но работы начались только в 1957 году. В основу создания парка лег проект архитектора К.В.Бутовой, в котором учитывалось все: роза ветров, высота, недостаток влаги и тяжелые почвы.

Идея устройства парка увлекла жителей города. Они убрали с отведенной территории 800 кубометров камней, вырыли траншеи под кустарник и ямы для сосен. Бульдозеристы переместили три тысячи кубометров грунта, чтобы заровнять воронки и окопы.

По рекомендации лесовода А.П.Честякова выбирали наиболее стойкие породы деревьев, саженцы которых предоставили Крымский гослесопитомник, Бахчисарайский, Куйбышевский, Ялтинский, Судакский лесхозы, Балаклавское лесничество. 11 апреля 1958 г. посадки были закончены. Четыре с половиной тысячи взрослых деревьев и 28 тысяч кустарников образовали 10 гектаров парка, а 80 тысяч двухлетних крымских сосен — первые шесть гектаров лесопарка. Непосредственно на аллее было высажено 435 взрослых крымских сосен. К настоящему времени их осталось порядка двух сотен.

Создание лесопарка на Сапун-горе продолжалось до середины 70-х годов.