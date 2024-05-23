Места под рекламные конструкции выставили на аукцион

Заявки на участие в торгах будут принимать до 28 мая, а победителей назовут через месяц.

Департамента архитектуры Севастополя объявил о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и недвижимом городском имуществе.

Аукцион — событие для города уникальное, так как проводится впервые с 2014 года, и должен навести порядок на рынке наружной рекламы.

На торги выставлено 32 лота с указанием мест для размещения рекламных конструкций. В самом большом лоте их три десятка. Рекламные конструкции унифицированы — это щиты размером 6х3 метров — обычные, с автоматической сменой изображений и светодиодные, сити-борды — их размер поменьше — 3,7х2,7 м, огромные щиты — суперсайты — 12х3 м, ситилайты — стойки с подсветкой 1,8х1,2 м, а также стела высотой в 20 метров у поворота на ТЦ «Муссон».

Места предлагаются в аренду сроком от пяти до 10 лет. Начальная цена самого дорогого лота оценивается в 1,45 млн рублей, в него входит 20 мест под билборды в аренду на пять лет. Цена самых дешевых лотов — 39 тысяч рублей — в нем место для всего одного рекламного щита. Один такой лот — на пересечении пр.Гагарина и ул.Дмитрия Ульянова, другой — на перекрестке улиц Шевченко и Маринеско.

Участвовать в аукционе может любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, места нахождения, в том числе иностранные фирмы, и происхождения капитала, а также физические лица и индивидуальные предприниматели.

На один лот заполняется одна заявка. Победителем окажется заявитель, который предложит наиболее высокую цену за лот.