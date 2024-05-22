Узаконили продажу спиртного на летних верандах кафе

Новые нормы вступят в силу в России с 1 июня 2024 года.

Депутаты Государственной Думы 21 мая во втором и третьем чтениях приняли закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе.

Официальная продажа алкогольных напитков в летних кафе обезопасит клиентов заведений, считают авторы проекта. До сих пор такая торговля «из-под полы» не контролировалась.

Нормы закона будут распространяться на веранды, дворики, помосты, уличные столики, прилегающих к ресторанам, барам и кафе. Пока они не затронут новые регионы — в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях до 2026 года будет действовать переходный период.

Ранее согласно законодательству, розничная продажа спиртного посетителям кафе вне капитального здания могла привести к аннулированию лицензии. Новый закон не только поддержит «добросовестные» заведения общепита и снизит административное давление на бизнес, но и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма, особенно в крупных и курортных городах, считают депутаты.

Принять такой закон их попросила Ассоциация рестораторов.