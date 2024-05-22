Старому городу в Алупке вернули былой шарм

Конечно, главной туристической достопримечательностью Алупки по-прежнему остаются Воронцовский дворец, прекрасный парк и море. Однако с недавних пор в этом небольшом южнобережном городке появилось еще одно место, которое стоит увидеть. Это реконструированный Старый город, что начинается на улице Фрунзе и охватывает несколько окрестных улиц.

Реализация проекта «Старый город» стала возможна после победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города, который был организован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Очистить, обновить и облагородить Алупкинский исторический центр, превратив его в некое единое архитектурное пространство, удалось за 250 миллионов рублей.

Реконструкция началась в 2023 году и включила перекладку брусчатки, устройство сетей водопровода, установку фонарей наружного освещения, размещение зон отдыха.

В первую очередь, на старых улицах стало светло: белая плитка плюс светлые фасады домов создают ощущение легкости и простора.

Разумеется, все это, в первую очередь, ориентировано на туристов: выносные столики кафе, аккуратно выстроенные в ряд цветочные вазоны, уличные фонари, фонтаны, кованые балконные решетки на балконах, маленькие магазинчики и даже Музей истории Крыма, уместившийся в небольшой комнате одноэтажного дома на углу, — все это очень опрятно и по-крымски атмосферно.

Здесь можно неспешно гулять, разглядывая всё вокруг. Особое внимание привлекают настенные фрески, выполненные крымскими и материковыми художниками: на одном из фасадов — упоительно сиреневые гроздья глицинии, на другом — украшенные розовыми пионами сцены из дореволюционного прошлого городка.

Одна из возвращенных достопримечательностей — исторический питьевой фонтанчик 1847 года. Взгляд туриста наверняка задержится и на необычной лестнице со ступенями-корешками книг: «Тайны старой Ялты», «Старинные усадьбы Крыма», «Сказание о Воронцовском дворце и бывших владельцах его», «Алупка: сад камней и загадки дворца»... И всё это на фоне голубого неба, легендарных зубцов Ай-Петри и в обрамлении старых дач конца 19 – начала 20 века, которые восхищают одним своим видом и невольно наводят на мысль о том, сколь было бы здорово, если бы и их привести в порядок.