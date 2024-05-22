Полиция нашла и задержала осквернителя символа воинской славы

Полиция Севастополя оперативно установила и задержала героя видео, помочившегося на пл.Ушакова на инсталляцию, посвященную Дню Победы.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров видеозапись, на которой неизвестный мужчина справил естественную нужду на инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. Противоправные действия правонарушителя были зафиксированы неравнодушными гражданами и получили широкое распространение в соцсетях, вызвав справедливое негодование жителей города-героя.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов.

Задержанный признался в содеянном, объяснив, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчина доставлен в следственный орган для дальнейшего разбирательства.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично». В рамках следствия будет дана принципиальная оценка действиям подозреваемого, сообщили в пресс-службе Следкома.