Показатели воды на пляже в Ушаковой балке проверяют еще раз

Повторные пробы морской воды взяты в границах зоны рекреации «Ушакова балка». Материал находится в работе, сообщили в пресс-службе межрегионального Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Результат первых проб показал превышение бактериологических показателей в 60 раз.

В настоящее время пляж «Ушакова балка» для купания не открыт. На данной территории проводятся подготовительные работы в преддверии оздоровительного сезона.

В сообщении пресс-службы говорится, что «санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных и оздоровительных целях не выдавалось».