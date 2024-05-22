Первый «Винный поезд» планируют отправить в Севастополь 1 июня

Программа путешествия будет состоять из дегустаций в брендированных и переоборудованных вагонах поезда, а также экскурсий на винодельческие хозяйства.

Туристический «Винный поезд Севастополя» планируют запустить с 1 июня, рассказала ТАСС в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заместитель губернатора Мария Литовко.

«Это [совместный] проект [с] «Гранд сервис экспрессом». Коллеги именно сейчас согласуют последние детали по запуску. Ориентировочно запуск планируется с 1 июня», — сказала собеседница.

Ранее М.Литовко сообщала, что программа винного поезда будет состоять из проведения дегустаций в брендированных и переоборудованных вагонах поезда, а также проведения экскурсий на винодельческие хозяйства города.